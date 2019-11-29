من التهنئة للمواساة.. "الفجر" تكشف حقيقة الصورة الباكية لمحافظ الغربية

شهر سبتمبر العام الماضى،

بالصلاة بمسجد الأحمدى والتوجه على الفور لديوان عام المحافظة لمباشرة العمل، كبداية وصفها مواطنى المحافظة بـ"المبشرة".



وشهدت المحافظة خلال هذا العام العديد من القرارات والاجراءات الهامة التى أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض وكان أبرزها "سور طنطا" و"تكسير الشوارع" و"فشل منظومة الصرف داخل المحافظة".



وعلى الرغم من السلبيات التى كان يعانى منها مواطنى الغربية إلا أنه أثر بشكل فعال فى تطوير منظومة التعليم داخل المحافظة بافتتاح عدد لا بأس به من المدارس داخل المحافظة بالإضافة لتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفه ٤٠٠ مليون جنية وغيرها من المشاريع الهامة.



وكانت هذه أول محطة للواء هشام السعيد محافظ الغربية داخل المحافظة بتلقى التهنئة والعمل خلال العام داخل المحافظة.



الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر من العام الجارى، الجميع فى حالة ترقب، الديوان بأكمله فى حالة من القلق والتوتر الشديدين ترقبا لما سيحدث خلال الساعات القادمة من اليوم، هل سيجدد الرئيس الثقه فى "السعيد" لاستكمال مسيرة العمل داخل المحافظة أم سيأتى شخص آخر لاستكملها وكان اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية السابق، قد بدأ عمله فى ديوان عام المحافظة من الساعات الأولى من اليوم حيث قضاها فى الاستراحه مع إلغاء اجتماع المجلس التنفيذى وبعد ساعات قليلة تم إخطاره بتولى الدكتور طارق راشد رحمى محافظا للغربية خلفا له وبدأ بعدها بتجميع أغراضه استعدادا للرحيل.



وتوجه على الفور جميع العاملين داخل الديون لتوديعه وسط حالة من الحزن تأثر خلالها "السعيد" وبكى.



بكاء "السعيد" يشعل مواقع التواصل الإجتماعى



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" من مواطنى محافظة الغربية، صورة ظهر خلالها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية وهو يجفف دموعه مستخدما منديل ولاقت رواجا واسعا بين التأثر والشماتة.



وكان هذه آخر محطة للواء هشام السعيد داخل المحافظة بتلقى المواساة من العاملين داخل ديوان المحافظة.



حركة المحافظين 2019



وجاءت أبرز ملامح الحركة: تعيين الدكتور طارق راشد رحمى محافظا للغربية.



الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس حاصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم "علم الحيوان وعلم الأنسجة الخلية" من جامعة كلورادوا الأمريكية، وهو من أبناء جامعة قناة السويس، الذين تخرجوا في أول دفعة لكلية العلوم عام 81، وعين داخلها معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا ومدرسًا بقسم علوم الحيوان وأستاذًا ورئيسَا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفًا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





استهل اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية السابق، عمله داخل المحافظة في بداية