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تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تعرض الفنان محمد فؤاد، لأزمة صحية كبيرة، خلال الساعات الماضية، نقل على إثرها إلى قسم الطوارئ بمستشفى "دار الحكمة"، ومنها تم تحويله إلى غرفة العناية المركزة.

تداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الماضية، مجموعة من الصور الخاصة بمحمد فؤاد، الذي ظهر فيها نائمًا على سرير المستشفى وحوله أجهزة طبية، أثناء الكشف الطبي للتأكد من سلامته.

قالت مصادر صحفية أن فؤاد يخضع حاليًا لمجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية، لكي يتمكن الأطباء المعالجين له من الوقوف حول سبب هذه الأزمة التي داهمته بشكل مفاجئ، بعد ارتفاع ضغط الدم، فيما أشارت مصادر أخرى، أن الحالة الصحية لمحمد فؤاد وقد خروج من العناية المركزة.

يذكر أن الأغنية الأخيرة "استحمليني" لمحمد فؤاد، تم تسريب كلماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، قبل طرحها، والأغنية من ألبومه الجديد، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة القادمة، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
تعرف على الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة
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الكلمات المفتاحية

محمد فؤاد فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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