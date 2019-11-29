Arsenal يسقط مجددا أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الدوري الأوروبي.. وإقالة "إيمري" الأبرز! (فيديو)

Arsenal يسقط أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الدوري الأوروبي





خسر فريق Arsenal الإنجليزي أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "الإمارات" مقل الجانرز، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة فى الدوري الأوروبي.





وسجل المهاجم الجابوني بيير إميريك أوباميانج الهدف الأول لفريق Arsenal في الدقيقة الأولي من الوقت بدًا من الضايع من الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني، قلب آينتراخت فرانكفورت الطاولة على فريق Arsenal بتسجيل هدفين خلال 10 دقائق فقط، حيث سجل الهدف الأول دايتشي كامادا فى الدقيقة 55، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 64، وسط ذهول من جماهير الجانرز.





وبهذه النتيجة، يتصدر Arsenal ترتيب جدول المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت الألماني الوصافة برصيد 9 نقاط، ثم ستاندر دولياج البلجيكي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرا فيتوريا جيماريش برصيد نقطتين.





وبدأ Arsenal مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.





خط الدفاع: شكودران مصطفي - دافيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوس - كالوم تشامبرز.





خط الوسط: جرانيت شاكا - جوزيف ويلوك - كيران تيرني.





خد الهجوم: جابرييل مارتينيلي - أوباميانج - بوكايو ساكا.





إقالة "إيمري" من تدريب Arsenal

قامت إدارة فريق ارسنال الإنجليزي "Arsenal"، بإقالة مدرب الفريق الأول أوناي إيمري، وجاء هذا على خلفية النتائج السلبية المتتالية للفريق، في ظل وجود نجومه لم يتمكن مدرب Arsenal من تقديم مستوى جيد مع الفريق، وتراجع المستوى خلال الفترة الأخيرة.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة Arsenal و آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي:-



