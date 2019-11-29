Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس: الصوم فرصة لإرجاع الإحساس إلى مشاعرنا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:12 م
Advertisements
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
Advertisements
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن فترة الصوم هي متعبة جسديا وهي فترة ليملء الإنسان بالحٌب الإلهي الذي اٌقدمه للأخريين.

وأضاف "تواضروس" خلال رسالة الي الأقباط عبر مقطع صوتي في خدمة "واتس اب"، الذي بثته صفحة المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، أن فترة الصوم هي فرصة لإرجاع الإحساس لمشاعرنا، مؤكدًا أن فترة الصوم ووقفة الصلاة متعبة، وعليك أن لا يكون قلبك بلاحٌب حٌب أو حٌب ضئيل، كما علينا أن نحترس أن يكون عقلنا بلا تركيز، قائلًا " أمتي هاتصفى لربنا".

يذكر أن الأقباط الارثوذكس، قد بدأوا، الثلاثاء، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.

والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.

ومن المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.

ومدة الصوم لهذا العام يستغرق 42 يومًا فقط بدلًا من 43؛ لأنه فى السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة فيتم انتقاصه من مده الصوم السابق لعيد الميلاد فيصبح 42 يوما بدلا من 43 يوما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فترة الصوم صوم الميلاد المجيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التقويم الميلادي البابا تواضروس

أخبار تهمك

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 9 ساعات

3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يدفع برشلونة لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 5 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ ساعتين

4 غيابات في ريال مدريد وزيدان في ورطة

منذ ساعة و 11 دقيقة

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 21 ساعة

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد.. عودة فينسيوس واستبعاد 8 لاعبين أمام ألافيس

منذ 43 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الكنيسة تكشف لـ"الفجر" حقيقة تأخر موعد صوم الميلاد

حزب مصر القومي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة بدء الصوم

كنيسة مار جرجس بالبشارات في الأقصر تحتفل بعشية عيد الشهيد مار مينا

اليوم.. القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد

القس متى عزمي يترأس القداس الإلهي للمرضى والمسنين بكنيسة مار مرقس بأرمنت الحيط

أسباب تناول الأقباط للمأكولات البحرية في صوم الميلاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:07 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

05:01 م

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

05:20 م

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status