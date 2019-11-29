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"الجوكر" يتربع على عرش التريند بتراك "قصيدة" (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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الجوكر
الجوكر
مصطفى فكيه
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تصدرت تراك "قصيدة" لمطرب الراب المصري أحمد ناصر، الشهير "بالچوكر"، الأكثر بحثاً على موقع "اليوتيوب"، بعد طرحها بـ 12 ساعة.

كلمات أغنية "قصيدة"

"سفينتي متبنيتش عشان جماهير عريضة لو شىء بغنوة إتهد يتبني بقصيدة لا اختارت جاري ، ولا قُطر فتحة غاري مصمم ع اللي اختارته ، ومش حزين مع اختياري لا شىء لا يمكن استبداله .. عالج التعلق ناس كتير ع القمة لا تفقه التسلق أغلى من حاجات ، وكافرة بالتدرج تيجان ملوك دابت نتيجة التملق غير العامة .. بنطارد الفراشات بشغف ع المشانق أطفال إذا فرعون ارتجف جيوشنا لفت من غير ما تضرب سهم من قصاد حصون ورق كانت مدهونة وهم أرواح فرادى اتطفت لما قلدت الإجواز بوظت اللوحة لما حاوطتها ببرواز تجار إصلاح لكن من يوم ما فهموا الناس تاجروا في الغضب والطوب .. وسط بيوت إزاز عمري ما اسأل اللي سابني ليه سيبتني حاسس اللي كتبته ، ومش مهم انت تحسني الحاجة اللي تهمني إن مفيش حاجة تهمني ع اللي إتهد مش حزين ، ومش سعيد ب اللي بيتبني فينا حته أغمق من أغمق مكان في الكون أقدم حتة غسيل لسه بتطفح لون في ناس مكان ما تشوط ينصبولها جون احنا اللي حاربنا ده في عز ما كننا دول بغير الأسامي وأحكي نفس القصة كل شىء بيغلى ، وانتي رخيصة لسه".

يذكر أن آخر أعمال "الجوكر"، طرحه لأغنية "حلم كبير" منذ عدة أسابيع على قناته الرسمه على "اليوتيوب"، وحصدت على 900 ألف مشاهدة حتى الآن.

من ناحية أخرى قدم أحمد ناصر، ما يقرب من 100 أغنية منفصلة، التي تهدف لتغير من سلوك البشر، والتي تحمل معاني هادفة في ثنايها، ومن أبرزهم" الوصايا، العقد، قادرين، متهمش، 24 قيراط، أخينا، المختار، الوصايا، سكان الليل، رسالة رقم 1000، إنفصام حاد، كنتي، مناسك الألم، الواقع، أيه، النداهه، 1 أبريل، هامش الصمت". 
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