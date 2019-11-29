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الصفقة تقترب.. إبراهيموفيتش يحدد شرطه الوحيد للانتقال إلى ميلان

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات
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حدد السويدي إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاسكي الأمريكي السابق، شرطه الوحيد للموافقة على الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير القادم).

وكشف الصحافي في جريدة لاغازيتا ديللو سبورت، الإيطالي نيكولو شيرا، مطالب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للموافقة على الانتقال إلى إي سي ميلان في يناير (كانون الثاني).

أوضح الصحافي الإيطالي، أن صاحب 38 عاماً يرغب في الحصول على 9 ملايين يورو، في العقد المُقترح من إدارة "الروزونيري"، والمُقدرة مدته 18 شهراً.

وأجمعت عدة تقارير صحافية إيطالية في وقت سابق، أن ميلان عرض على إبراهيموفيتش عقداً مدته موسم ونصف يحصل فيه على راتب إجمالي قدره 6 ملايبن يورو، أي أقل بثلاث ملايين يورو من مطالب اللاعب، وفقاً لنيكولو شيرا.

وأشار نيكولو شيرا إلى أنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى وكيل إبراهيموفيتش، مينو رايولا، لمحاولة التوصل إلى إتفاق بشأن الصفقة.

وكان إبراهيموفيتش أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق عدم تجديد عقده مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، والذي ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، وبالتالي سيكون حراً في يناير (كانون الثاني).

يذكر أن ميلان يحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بعد مرور 13 جولة من المسابقة.
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الكلمات المفتاحية

ميلان إبراهيموفيتش

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