مفاجأة حول توسل ميسي إلى نيمار

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن توسل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لزميله السابق نيمار مهاجم سان جيرمان بالعودة للكامب نو من جديد.





واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن ميسي لم يتحدث مع نيمار بعد هزيمة برشلونة من ليفربول وخروجه من دوري الأبطال في النسخة الماضية.





واضافت الصحيفة، أن كل ما تم نشره عبر مجلة فرانس فوتبول ليس له أي أساس من الصحة على الرغم من ارتباط اللاعب بالعودة للكامب نو.





وكتبت الموندو ديبورتيفو في تقريرها: مجلة فرانس فتبول الشهيرة تكذب بشأن إرسال مهاجم برشلونة ليونيل ميسي رسالة عبر الواتس أب إلى مهاجم باريس سان جيرمان نيمار دا سلفا، يحسه فيها على العودة إلى الكامب نو وذلك بعد فضيحة برشلونة والخروج من دوري الابطال على يد ليفربول.





وغادر المهاجم البرازيلي برشلونة إلى باريس صيف 2019 كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث أن كلفت خزائن النادي الباريسي 222 مليون يورو.