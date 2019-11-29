مؤتمر بجامعة عين شمس حول "التفاعل الحضاري في مصر خلال عصرين"

ينطلق مـؤتمـر "التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي والروماني: الخلفيات والمظاهر" بدار الضيافة بجامعة عين شمس (قاعة إيزيس) يومي 9 – 10 ديسمبر القادم.



ويأتي المؤتمر في إطار التعاون العلمي بين مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس وكلية الأثار جامعة القاهرة قسم الأثار اليونانية والرومانية.



وبرنامج المؤتمر يتضمن كلمة افتتاحية لرئيس قسم الأثار اليونانية الرومانية جامعة القاهرة، وكلمة مدير مركز الدراسات البردية جامعة عين شمس، كلمة لعميد كلية الاثار – جامعة القاهرة، كلمة نائب رئيس جامعة عين شمس والتي ستتضمن إعلان افتتاح المؤتمر.



واليوم الأول يضم عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية وعرض للأبحاث المشاركة في المؤتمر وضمنها "التزاوج المعماري والفني فى مدينة الإسكندرية بين الفن اليوناني الروماني والفن المصري"، "المناظر المصورة على النقبة الملكية في معابد العصرين اليوناني الروماني"، " الأرامل والمجتمع في مصر في العصريين اليوناني والروماني- دراسةوثائقية"، "المناظر المصورة على النقبة الملكية في معابد العصرين اليوناني الروماني"، "فيلا البردي الإيطالية: لقاء حضاري"، "الـساعة المائية clepsydra من مصر القديمة إلى أوروبا"، "الملك سيتي الأول كأسير للحرب فى عصر الرومان"، "كيبيلى: الأم العظمى فى الإسكندرية"، وذلك في جلسته الأولى.



الجدير بالذكر أن المؤتمر يضم 4 جلسات تناقش 31 بحثًا مقدم من الباحثين المشاركين في المؤتمر، وبختام اليوم الأخير سوف تصدر عدة توصيات هامة فيما يخص الأثار والتراث اليوناني روماني في مصر.