Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤتمر بجامعة عين شمس حول "التفاعل الحضاري في مصر خلال عصرين"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:59 م
Advertisements
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام زيدان
Advertisements
ينطلق مـؤتمـر "التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي والروماني: الخلفيات والمظاهر" بدار الضيافة بجامعة عين شمس (قاعة إيزيس) يومي 9 – 10 ديسمبر القادم.

ويأتي المؤتمر في إطار التعاون العلمي بين مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس وكلية الأثار جامعة القاهرة قسم الأثار اليونانية والرومانية.

وبرنامج المؤتمر يتضمن كلمة افتتاحية لرئيس قسم الأثار اليونانية الرومانية جامعة القاهرة، وكلمة مدير مركز الدراسات البردية جامعة عين شمس، كلمة لعميد كلية الاثار – جامعة القاهرة، كلمة نائب رئيس جامعة عين شمس والتي ستتضمن إعلان افتتاح المؤتمر.

واليوم الأول يضم عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية وعرض للأبحاث المشاركة في المؤتمر وضمنها "التزاوج المعماري والفني فى مدينة الإسكندرية بين الفن اليوناني الروماني والفن المصري"، "المناظر المصورة على النقبة الملكية في معابد العصرين اليوناني الروماني"، " الأرامل والمجتمع في مصر في العصريين اليوناني والروماني- دراسةوثائقية"، "المناظر المصورة على النقبة الملكية في معابد العصرين اليوناني الروماني"، "فيلا البردي الإيطالية: لقاء حضاري"، "الـساعة المائية clepsydra من مصر القديمة إلى أوروبا"، "الملك سيتي الأول كأسير للحرب فى عصر الرومان"، "كيبيلى: الأم العظمى فى الإسكندرية"، وذلك في جلسته الأولى.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يضم 4 جلسات تناقش 31 بحثًا مقدم من الباحثين المشاركين في المؤتمر، وبختام اليوم الأخير سوف تصدر عدة توصيات هامة فيما يخص الأثار والتراث اليوناني روماني في مصر.
Advertisements

أخبار تهمك

4 غيابات في ريال مدريد وزيدان في ورطة

منذ 33 دقيقة

ميسي يدفع برشلونة لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ ساعة

"من داخل العناية المركزة".. محمد فؤاد يتعرض لأزمة صحية (صور)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 9 ساعات

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ أقل من ساعة

يلا شوت plus مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش العراق ضد الإمارات بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 4 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 20 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

05:01 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

05:20 م

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

04:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status