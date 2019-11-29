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"متى تعتمد على نفسك".. ماجد المهندس متهم بالسرقة من قبل سعدون جابر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:54 م
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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شن المطرب العراقي سعدون جابر، منذ دقائق، هجومًا على المطرب ماجد المهندس، من خلال تغريدة نشرها من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

قال سعدون جابر خلال تغريدة موجهًا كلامه لماجد المهندس: "لماذا يا ماجد المهندس؟ ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصة بك".

وتابع سعدون جابر تغريدة قائًلا: "إنّ ما فعلته يسمى سطوًا على حقوق ليست لك، هل ترضى أن نسمّيك حرامي؟".

يشار إلى أن سبب هجوم سعدون جابر على ماجد المهندس، هو أن ماجد قام بغناء إحدى أشهر أغاني سعدون وهي أغنية "هلا بيك هلا"، وذلك منذ فترة خلال حفل غنائي، بالمملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة "البوليفارد"، ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل شيخ.
"متى تعتمد على نفسك".. ماجد المهندس متهم بالسرقة من قبل سعدون جابر
"متى تعتمد على نفسك".. ماجد المهندس متهم بالسرقة من قبل سعدون جابر
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