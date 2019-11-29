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بالمستند.. المحكمة تكشف مفاجأة حول الوريث الوحيد لـ هيثم احمد زكي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:55 م
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هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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أعلنت محكمة الأسرة بالجيزة عن الوريت الوحيد للفنان الراحل هيثم احمد زكي الذي توفي يوم 6/11/2019، بعد طلب أخيه من الأم "رامي عبد العزيز" أعلان وراثة وشهادة وفاة.

من هو الوريث الوحيد لهيثم احمد زكي؟

أفاده المحكمة شمال الجيزة دائرة 23 بأن هناك وريث واحد فقط للفنان هيثم احمد زكي وهو أخوه غير الشقيق "رامي عز الدين"، الذي يستحق سدس ميراث المتوفي والباقى ياخذه تعصبيًا لعدم وجود وريث أخر ولا مستحق لوصية واجبة.

ورغم وجود عمة الراحل هيثم احمد زكي على قيد الحياة الا انها لم ترث شيئًا من التركه، لانها ليست من أصحاب الفروض أو العصبات.

حقيقة الخلاف بين الاسرة على ميراث هبثم احمد زكي

تداولت أخبار فى الأيام الماضية أن هناك خلاف ونزاعات بين أسرة الراحل هيثم احمد زكي بسبب الميراث وأن هناك وصاية منه أن تنقل كل ثروته بعد وفاته لدار أيتام، وهو ما تم نفاه مصدر بالمهن التمثيلية مؤكدًا على أن كل ما يتردد حول ذلك هو غير صحيح ولا يوجد أي نزاع.

ميراث الفنان الراحل هيثم احمد زكي

قال مصدر مقرب من الأسرة في تصريحات صحفية إن ممتلكات الفنان الراحل تتضمن سيارة وشقتين وبعض الأموال في البنك.

وكان قد توفي الفنان الراحل هيثم عن عمر 35 عامًا، إثر حالة إعياء تسببت فى أزمة صحية شديد.
بالمستند.. المحكمة تكشف مفاجأة حول الوريث الوحيد لـ هيثم احمد زكي
بالمستند.. المحكمة تكشف مفاجأة حول الوريث الوحيد لـ هيثم احمد زكي
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