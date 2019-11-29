رسالة شديدة اللهجة تهدد إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في موعدها (صورة)

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أمر يهدد إقامة كلاسيكو الكرة الأرضية بين برشلونة وريال مدريد في موعده المحدد يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب الكامب نو.

مفاجأة جديدة تهدد إقامة الكلاسيكو





ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن حركة تسونامي الديمقراطية هددت القائمين على الكرة في إسبانيا بفعل أشياء ربما تكون خطيرة أثناء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت حركة تسونامي الديمقراطية في بيان لها اليوم: "مع السجناء والمنفيين بدون تقرير المصير أو إعطاء الحقوق الأساسية لا توجد حياة طبيعية, في الكلاسيكو سنفعل كل شيء".

الموعد الجديد لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا لعب مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب كامب نو.

الموعد السابق لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة لتصبح يوم 18 ديسمبر بدلا من يوم 23 أكتوبر بسبب أحداث الشغب في كتالونيا.

وكانت رابطة الليجا حرصت على تأجيل الكلاسيكو بسبب الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا على خلفية اعتقال سياسيين ونشطاء يسعون لاستقلال إقليم كتالونيا.