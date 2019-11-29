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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 / 11 / 2019.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر AlAhly

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:51 م
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة
حسن شحاتة
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تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 29 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الإمارات ضد العراق في خليجي 24، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية، ويأتي على رأسها مباراة الإمارات ضد العراق.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"
شبيبة القبائل الجزائري ضد فيتا كلوب الكونجولي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 بتوقيت تونس، و4:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي المصري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 بتوقيت تونس، و7:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

الهلال السوداني ضد بلاتنيوم الغيني، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 بتوقيت تونس، و7:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"
حيث أنطلقت مباراة اليوم في الدوري المصري بين المقاولون العرب ضد الجونة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ15"
سيلتا فيجو ضد بلد الوليد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، و8:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"
شالكه ضد يونيون برلين، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 بتوقيت تونس، و7:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ15"
مارسيليا ضد بريست، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثانية"
أنطلقت مباريات اليوم في الجولة الثانية ببطولة خليجي 24 بمباراة الإمارات ضد العراق، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

اليمن ضد قطر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 بتوقيت تونس، و5:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

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