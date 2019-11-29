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الاكتئاب يؤدي إلى إصابة أصحابة بأمراض قلبية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت أبحاث تم إجرائها بجامعة "سيدنى" للتكنولوجيا في أستراليا، عن أن القلق من الممكن أن يؤدي إلى حدوث أمراض قلبية.

وصرح الفريق البحثي، بأن ما يقرب من 4800 مريض يخضعون لإعادة تأهيل القلب في مستشفيين في سيدني بين عامي 2006 و2017، ما بين الاكتئاب الشديد أو القلق أو التوتر، على التوالي.

وظهر أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل أو القلق، الذين أتموا بالفعل إعادة تأهيل القلب لم يكن لديهم تحسن كبير في ظروف الصحة العقلية.

وتم الاشارة إلى أن "مرضى القلب المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإحباط واليأس مما يقلل من قدرتهم على معالجة أمراضهم".

ولفت الباحثون إلى أن الناجين من الأزمة القلبية، يجب أن يتلقوا دعماً للإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني وتحسين عاداتهم الغذائية وتقليل الإجهاد والسيطرة على ضغط الدم والكوليسترول، وكل ذلك يمكن تحقيقه من خلال إعادة تأهيل القلب.

وأضافوا: يمكن أن يضعف الاكتئاب النوايا الإيجابية لممارسة الرياضة حتى عند تلقي الدعم من المهنيين الصحيين وإدراكهم للفوائد، والأشخاص الذين يعانون من القلق قد يقلل من قدراتهم على سبيل المثال، على المشي في حلقة مفرغة خلال فصل إعادة التأهيل".

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الكلمات المفتاحية

الاكتئاب أمراض قلبية

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