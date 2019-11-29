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مصرع ربة منزل وإصابة 3 في إنقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب ثلاثة اخرين، إليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الشرقى قبل كافتيريا السوهاجى بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم ٥٢٦ ه س وبالطريق الصحراوي الشرقى قبل كافتيريا السوهاجى بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين ووجه على الفور بنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لربة منزل وتدعى أمل سعد الشحات 45 سنة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، وثلاثة مصابين وهم علي محمود أحمد، 60 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، منة الله كامل أبو المجد ١٩ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقها " عبدالكريم" ٢٢ سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسري وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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