شاهد.. بوسي شلبي في أحدث إطلالة بفستان مدرج

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.



ظهرت بوسي شلبي في هذه الصورة مرتدية فستانًا متدرجًا الألوان، ومصففة شعرها بشكل جذاب ومرتدية بعض الاكسسورات الرقيقة.



وعلقت بوسي شلبي على الصورة معبرة عن سعدتها، وأشارت لمصممة فستانها الذي ترتدية، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "قمر ما شاء الله، منورة الدنيا كلها الله يحميكي.



وعلى صعيد آخر قدمت بوسي شلبي العديد من البرامج التليفزيونية منها "البوسطجية، فن ولعب ودردشة، خمسة سياحة، رادار، عيون اي ار تي"، ومازالت البرامج تلاقي رواجا كبيرا عبر الفضائيات.



جدير بالذكر أن بوسي شلبي شاركت بالتمثيل مرتين فقط، الأولى في "حكايات مجنونة" عام 1995، والمرة الثانية في عام 2002 خلال فيلم "أمر إزالة".