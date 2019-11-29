4 غيابات في ريال مدريد وزيدان في ورطة

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني الاستعداد والتحضير لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس يوم غد السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري.









وعاد ريال مدريد صباح اليوم للتدريبات الجماعية تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان والذي اعتمد على جميع اللاعبين عدا الرباعي أسينسيو، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد بسبب الإصابة.









واكدت الموندو ديبورتيفو على أن ريال مدريد سيفقد خدمات الرباعي أسينسيو، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد في مباراة الغد.









وسيتوجب على زيدان استبعاد 4 لاعبين من ضمن 22 لاعبًا متاحًا لخوض مباراة الغد، وعلى رأسهم سيكون الحارس الثالث ألتوبي لاعب فريق الشباب.



