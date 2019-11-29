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حبس شخصين احتجزا مطبعجيا وأحرقا جسده بالماء الساخن بالبساتين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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حبس
حبس
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس مبلط وفكهانى احتجزا مطبعجيا وأحرقا جسده بالماء الساخن بعد تسببه في النصب عليهما، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بمنطقة البساتين، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

‎كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغا من "ع ع"، 59 سنة، مطبعجي، مصاب بآثار حروق بالبطن والظهر والقدمين بنسبة 20 % بتضرره من كل من "ز ح"، 29 سنة، مبلط، و"م س"، 22 سنة، فكهاني لقيامهما باستدراجه واحتجازه داخل شقة سكنية والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام ماء ساخن إثر خلافات سابقة بينهم، وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه بتاريخ أمس خشية تفاقم إصابته.

‎وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت قيادة الرائد أحمد مختار معاون المباحث تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من القبض عليهم.

‎وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه بسبب توسط الأخير لهما لدى إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بمنطقة باب اللوق ـ دائرة قسم شرطة عابدين لتسفيرهما للعمل بدولة الكويت مقابل مبلغ مالي 190 ألف جنيه، عقب ذلك اكتشفا قيام الشركة بالنصب عليهما وغلقها والاستيلاء منهما على المبلغ المالي.

‎وأضافا أنهما خططا لاستدراجه لمحل سكنهما وقاما باحتجازه والتعدي عليه محدثين إصابته المشار إليها في محاولة منهما لقيام المجني عليه برد المبلغ المالي، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما باحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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نيابة البساتين خلافات مالية حبس تحريات النصب الماء الساخن

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