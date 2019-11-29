«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

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الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:31 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر
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تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تشهد نسخة 2020 مشاركة 9 أندية عربية من جملة 16 فريقاً يطمحون لحصد اللقب القاري.

تشهد البطولة الأقوى في القارة السمراء سيطرة عربية في آخر 3 سنوات بفوز الترجي التونسي باللقب مرتين متتاليتين 2018 و2019، إضافة إلى الوداد المغربي في 2017، ما يعزز حظوظ العرب في مواصلة الهيمنة على اللقب.

وسيكون مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي هما أكبر تهديد لطموحات الأندية العربية في البطولة، خاصة أن مازيمبي يحتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب متساوياً مع الزمالك المصري برصيد 5 ألقاب، خلف المتصدر الأهلي المصري برصيد 8 ألقاب، أما صن داونز حصد اللقب في 2016 ويعد من أبرز الأندية في القارة في السنوات الأخيرة.

وتشهد المجموعة الأولى وجود الزمالك وحيداً أمام أندية غرب أفريقيا، وهم مازيمبي وأول أغسطس الأنغولي وزيسكو الزامبي، حيث يفتتح "الأبيض" مشواره بمواجهة من العيار الثقيل خارج أرضه أمام مازيمبي، والتي سترسم بشكل كبير شكل المنافسة على الصدارة.

أما المجموعة الثانية تضم 3 أندية عربية، بوجود الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني إلى جانب بلاتينيوم الزيمبابوي، حيث يفتتح الطرفان الأقوى الأهلي والنجم الساحلي منافسات المجموعة في مواجهة قوية بتونس، بينما يتربص الهلال بهما ويسعى إلى تكرار تألقه في البطولة القارية بتأهله إلى نصف النهائي في 2007.

ويتواصل الصراع العربي في المجموعة الثالثة التي تضم الوداد المغربي مع اتحاد الجزائري وصن داونز وبيترو أتلتيكو الأنغولي، حيث يأمل اتحاد الجزائر أن يكسر الترشيحات التي تضه الوداد وصن داونز في صدارة المرشحين للتأهل إلى ربع النهائي.

أما المجموعة الرابعة والتي تعد مجموعة "الموت" تضم حامل اللقب الترجي، مع الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، حيث يعد الترجي المرشح الأبرز للتأهل إلى دور الثمانية، ويتنافس الرجاء مع شبيبة القبائل على المقعد الثاني، مع حذر شديد من قدرات فيتا كلوب.
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