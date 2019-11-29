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محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة، إجتماعا بحضور محمد فوزي مدير المكتب الفني وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات وذلك للاطلاع على ملفات المحافظة ودراستها وأهم المشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الاستثمارية للمحافظة ونسب التنفيذ في كل قطاع بالإضافة إلى وضع إستراتيجية متكاملة لنظام العمل خلال الفترة القادمة والتي تعتمد علي تقديم أفضل الخدمات والعمل علي راحة المواطن والنهوض بشتى قطاعات المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن من أهم الملفات التي سيتم الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة، وحسم الموقف من هذه المخالفات، وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون، فضلًا عن تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل بشكل مكثف في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر كمشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الصحة والتعليم وتطوير الطرق والكباري والإهتمام بالزراعة والنهوض بها.
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
محافظ القليوبية: تنمية الموارد الذاتية وحسم مخالفات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أول اهتماماتي (صور)
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