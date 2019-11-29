NOW يلا شووت مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش YALLA ON

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الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:32 م
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بوابة الفجر
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تفتتح اليوم الجمعة منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بمباراة قوية تجمع بين نادى شبيبة القبائل الجزائري والذى سيستضيف على ملعبه ووسط جماهيره الخصم القوي فيتا كلوب الكونغولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام مباراة شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي على ملعب 1 نوفمبر الجزائر فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي
تقام مباراة شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.

مجموعة شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال إفريقيا
الترجي التونسي
شبيبة القبائل الجزائري
الرجاء البيضاوي المغربي
فيتا كلوب الكونغولي

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