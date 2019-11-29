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كورة أون لاين Shabebet مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع YALLA shoot يلا كورة filgoal رابط ماتش

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:25 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم لكل عشاق كرة القدم البث الحي المباشر لمباراة شبيبة القبائل ضد فيتا كلوب يوتيوب بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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تعرف علي موعد مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1


 

 

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