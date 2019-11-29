فحص 1527 حالة مرضية مجانًأ في قافلة طبية ببني سويف

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزاره الصحه والدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق عام القوافل الطبية بالمديرية قافلة طبية استهدفت 1527 مواطن بقرية العلالمة.



شارك فى القافلة الدكتورة هايــدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة والدمتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.



حيث تم الكشف على 1527 مريض منهم معمل دم 151 - معمل طفيليات 30 وحالات الأشعة 20 و17 حالة علاج نفقة دولة كما تم تحويل 3 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج و129 حالات موجات فوق صوتية.



كما استهدفت الحملة من خلال التثقيف الصحى 125 مواطن وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الامراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا" - الامراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة" - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 120 مواطن.

