زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل





ورد زيدان في المؤتمر الصحفي مساء اليوم عشية مباراة ديبورتيفو ألافيس عن تتويج ميسي بالكرة الذهبية قائلا: ريال مدريد لديه ما هو أفضل، هذه هي الحقيقة، كل من يمر من هنا هو الأفضل، ريال مدريد أكبر نادي في العالم ، لا استطيع ان اقول لك اسم واحد على وجه الخصوص.





وعن مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد قال: لا أهتم بنتيجة مباراة أتلتيكو وبرشلونه، لكنني سأتابعها لأنني أحب كرة القدم نريد مواصلة النمو وإظهار أن تحسن أدائنا مؤخرا لم يكن مصادفة



