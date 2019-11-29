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زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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بوابة الفجر
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وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني صدمة قوية لميسي مهاجم فريق برشلونة بشأن الكرة الذهبية لأفضل لاعب عن الموسم الماضي.


ورد زيدان في المؤتمر الصحفي مساء اليوم عشية مباراة ديبورتيفو ألافيس عن تتويج ميسي بالكرة الذهبية قائلا: ريال مدريد لديه ما هو أفضل، هذه هي الحقيقة، كل من يمر من هنا هو الأفضل، ريال مدريد أكبر نادي في العالم، لا استطيع ان اقول لك اسم واحد على وجه الخصوص.

وعن مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد قال:  لا أهتم بنتيجة مباراة أتلتيكو وبرشلونه، لكنني سأتابعها لأنني أحب كرة القدم نريد مواصلة النمو وإظهار أن تحسن أدائنا مؤخرا لم يكن مصادفة

وعن إقالة إيمري من تدريب ارسنال قال: هو مدرب رائع وسيعود للتدريب قريبا.


وعن رحيل لاعبي ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية قال:حتى يناير، كل شيء قد يحدث.

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