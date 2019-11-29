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سكوب تبدأ سلسلة أفلامها بالحارث وفايبريشن

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
محمود حنفي
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أعلنت شركة سكوب عن دخولها السوق المصري بفيلمين جديدين هما الحارث والذي اختارت الشركة النجم أحمد الفيشاوي للعب البطولة الرجالية للفيلم الذي يخرجه محمد نادر جلال في أول أعماله الطويلة بعد قيامه بإخراج إحدى وحدات فيلم طلق صناعي مع المخرج خالد دياب وطايع مع المخرج عمرو سلامة. 

وفوزه عام ٢٠١٤ بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط عن فيلمه بعد الحب. ومن المتوقع أن يبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر القادم.

وسيكون  فيلما مملؤ بالأثارة والتشويق، وسيستعين صناعه بخبرات من هوليود.

ومن المتوقع أن يتم البدء في تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

على صعيد أخر تعاقدت الشركة مع المخرج خالد دياب لتقديم فيلمه الجديد فايبريشن الذي يلعب بطولته النجم مصطفى خاطر ومجموعة من نجوم الكوميديا جاري التعاقد معهم حاليا.

شركة سكوب تم تأسيسها منذ ثلاثة أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيدأحمد .

وقال محمد نصار المشرف العام على الأنتاج بالشركة: لدينا خطة إنتاج متنوعة سيتم الإعلان عنها قريبا لنبدء في تنفيذها خلال عام 2020 ، وأننا حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة.
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