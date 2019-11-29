الجيش الإسرائيلي يرصد طائرة مسيرة انطلقت من لبنان









وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد حوامة اخترقت الأجواء من لبنان إلى المستوطنات عند الحدود الشمالية ثم عادت، وبعد وقت قصير اخترقت مرة أخرى أجواء مستوطنة أخرى قرب الحدود.









وسبق أن أطلقت ميليشيا حزب الله، طائرات مسيّرة من المناطق اللبنانية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، المقامة في الجانب الآخر من الحدود، في عمليات استطلاع لبيئة هذه المستوطنات.









وتدور حرب بواسطة الطائرات المسيّرة، بين إسرائيل ولبنان، حيث أسقطت ميليشيا حزب الله في وقت سابق مسيرات إسرائيلية، بعد إعلان زعيم الميليشيا حسن نصرالله، أنه سيتم استهداف الطائرات من دون طيار الإسرائيلية في سماء لبنان، عقب محاولة إحداها تنفيذ عملية اغتيال لأحد عناصر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل شهرين.