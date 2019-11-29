Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الإسرائيلي يرصد طائرة مسيرة انطلقت من لبنان

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
رصد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، طائرة مسيرة تسللت من الأراضي اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وثم عادت إلى لبنان.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد حوامة اخترقت الأجواء من لبنان إلى المستوطنات عند الحدود الشمالية ثم عادت، وبعد وقت قصير اخترقت مرة أخرى أجواء مستوطنة أخرى قرب الحدود.


وسبق أن أطلقت ميليشيا حزب الله، طائرات مسيّرة من المناطق اللبنانية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، المقامة في الجانب الآخر من الحدود، في عمليات استطلاع لبيئة هذه المستوطنات.


وتدور حرب بواسطة الطائرات المسيّرة، بين إسرائيل ولبنان، حيث أسقطت ميليشيا حزب الله في وقت سابق مسيرات إسرائيلية، بعد إعلان زعيم الميليشيا حسن نصرالله، أنه سيتم استهداف الطائرات من دون طيار الإسرائيلية في سماء لبنان، عقب محاولة إحداها تنفيذ عملية اغتيال لأحد عناصر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل شهرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان طائرة رصد انطلاق الحرب الجيش الإسرائيلي

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ يوم

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 19 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم برشلونة يعلن رحيله

منذ أقل من نصف ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من يورجن كلوب حول إصابة نجم ليفربول

منذ ثلث ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

إسرائيل تكثف الدوريات على حدود لبنان بعد سقوط الطائرتين في بيروت

حزب الله: العدوان الإسرائيلي كان يستهدف مواقع في بيروت لم تحدد حتى الآن

حزب الله: الطائرتان المسيرتان الإسرائيليتين كانتا تحملان متفجرات

عاجل.. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع تابعة للاحتلال

"حزب الله" يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق 30 قذيفة على جنوب لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

02:30 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status