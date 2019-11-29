قوافل جامعه قناة السويس تختتم أعمالها فى سانت كاترين بعلاج 226 حالة بالمجان

اختتمت قوافل الاصحاح البيئي لجامعة قناة السويس، أعمالها فى سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء والتى استمرت ثلاث ايام، حيث تم الكشف على 226 حاله فى جميع التخصصات مع صرف الأدوية الطبية، بالإضافة لعمل ندوة فى التثقيف الصحى حول إسعافات الحروق وعلاج نزلات البرد العلاج النفسي للطفال عن طريق الرسم.



جاءت القافلة تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة وعن القافلة البيطرية تم علاج 80 حاله من جمال وأغنام وعمل اللازم حول توعيه أصحاب المزارع باستخدام الطرق المناسبة لعناية وتربيه الثروة الحيوانية.



وفى القافلة الزراعية تم زيارة عدد من المزارع الموجود بها زراعات الزيتون، الفستق، نخيل البلح، التين، المشمش، التفاح، اللوز، الكمثرى، وكذلك مجموعة من النباتات الطبية والعطرية وبالفحص وجد ان الأشجار بوجه عام تعانى من نقص الرى والتسميد كما وجد إصابات على أشجار اللوز والمشمش.



كما وجد إصابة بسوسة قلف أشجار الفاكهة فى سيقان الخوخ والزيتون أدى إلى جفاف العديد من الأشجار وتم التوصية باستعمال برنامج تسميد ورى مناسب مع توضيح طرق مكافحة الأمراض الموجودة وأيضا تم توزيع بعض المبيدات المنصرفة من قطاع البيئة عليهم.

