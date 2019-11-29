انطلاق تصوير أولى حلقات مسلسل "بيضة دهب".. اليوم

مشاركة صلاح عبد الله في رمضان 2019



مشاركة محمد جمعة في "ممالك النار"





في سياق آخر الفنان محمد جمعة يُعرض له حاليًا على مجموعة قنوات "mbc" مسلسل "ممالك النار"، والمسلسل بطولة خالد النبوي، عبد المنعم عمايري، محمد جمعة، خالد كمال، نضال نجم، رشيد عساف، محمود نصر، معتز هشام، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي



مشاركة هنادي مهنى في "ملاك"



يُذكر أن هنادي تُشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل بطولة أيتن عامر، محمود عبد المغني، فراس سعيد، لبنى ونس، كريم فهمي، أميرة العايدي، وصبري فواز من إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.

بدء اليوم تصوير أولى حلقات مسلسل "بيضة دهب"، والمسلسل من بطولة إسلام إبرهيم، محمد جمعة، صلاح عبدالله، نانسي صلاح، هنادي مهني، سامي مغاوري، أحمد البسة.المسلسل من إنتاج شركة core media، وفكرة إسلام إبراهيم، ومن تأليف محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد، إبراهيم ربيع، والإشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج مصطفي فكري، ولم يتحدد موعد عرضه حتى الآن .يُشار أن الفنان صلاح عبد الله خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "هوجان"، "فكرة بمليون جنيه"،"شقة فيصل"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.