إكرامي يلهب حماس لاعبي الأهلي قبل مواجهة النجم التونسي

حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبو الفريق بفندق الإقامة في تونس، قبل مواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.



وجاءت جلسة إكرامي، مع اللاعبين عقب تناول وجبة الغداء وحثهم خلالها على ضرورة العودة للقاهرة بالفوز والثلاث نقاط، وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية المعترك الإفريقي.



كما شدد إكرامي، على ضرورة استغلال الحالة التي يعيشها الفريق الساحلي بالوقت الحالي وتدهور إدارته وتغيير الجهاز الفني، بالإضافة إلى غياب عدد كبير من عناصره الأساسية، إلى جانب لعبه على ملعب رادس وليس ملعبه الأساسي في سوسة.



وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه حدد فجر غدٍ السبت موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي.



ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.



ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتسهيل مهمته في دوري المجموعات بالبطولة الإفريقية.



ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.