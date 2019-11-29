أول تعليق من يورجن كلوب حول إصابة نجم ليفربول





تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه يورجن كلوب خبراً صادماً اليوم بتأكد غياب نجم وسط الفريق وومنتخب البرازيل لمدة شهرين.





وكان فابينيو قد خرج مصابا في تعادل الفريق الأربعاء الماضي مع نابولي في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بقطع في أربطة الكاحل، ليغيب لمدة قد تبلغ شهرين عن صفوف الفريق.





وسيضطر ليفربول لخوض شهر ديسمبر المزدحم بالمباريات دون فابينيو، الذي يعد أحد أهم عناصر ليفربول في الموسم الحالي.





وفي أعقاب ذلك علق كلوب على تلك الإصابة في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون قائلاً: "حقاً إنه خبر سيئ، ليس لدي شيئ جيد لأقوله حول هذا الأمر".





وتابع: "بالطيع سيغيب طويلاً، بخاصة فترة أعياد الميلاد، كان خبر الإصابة هو مشكلتي الوحيدة بعد تعادل نابولي".





وأضاف: " لدينا البدلاء في مركزه، نتمنى عودته سريعاً، لكنني أثق في الجميع"، نابي كيتا وآدم لالانا وفينالدوم وهيندرسون يستطيعون تعويضه".





وأتم: " نحن ليس النادي الوحيد الذي يحتوي على لاعبين مصابين، علينا أن نتعامل مع الأمر".





ويستضيف نادي ليفربول نادي برايتون غداً في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.



