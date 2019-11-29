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عاجل.. نجم برشلونة يعلن رحيله

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:44 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني عن اتخاذه قرار بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في حالة وحيده.

فيدال يكشف مفاجأة صادمة لجماهير برشلونة

وكشف التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة أنه سيرحل عن صفوف الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة في حالة أنه شعر بأنه غير مهم في النادي.

وقال فيدال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "أود أن أكون هنا في برشلونة للأبد، ولكن إذا شعرت في ديسمبر أو عندما ينتهي الموسم أنني غير مهم في النادي فسأضطر للبحث عن حل جديد وتوسيع الآفاق".

الأندية التي ترغب في ضم فيدال

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فيدال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي وبعض أندية الدوري الفرنسي والصيني.

مشاركات فيدال مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم

وقد شارك أرتورو فيدال في 13 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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الكلمات المفتاحية

فيدال برشلونة

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