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شركات تكشف نتائج اكتتاب المؤسسات والأفراد بأسهم "أرامكو" خلال 12 يوماً

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"الأهلي كابيتال"، اليوم الجمعة، عن نتائج اكتتاب شريحتي المؤسسات والأفراد في أسهم شركة "أرامكو" السعودية للأيام الـ12 الأولى.

وقالت الشركات الثلاث في بيان أصدرته اليوم، إن القيمة الإجمالية للاكتتابات وصلت إلى أكثر من 166,27 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الشركات في البيان، أن اكتتابات المؤسسات بلغت أكثر من 118,86 مليار ريال سعودي، والقيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد بلغت أكثر من 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم، فيما بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير، يوم أمس الخميس، 4.9 مليون مكتتب.

وأفادت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، بأنه لا شك في أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد، والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشرًا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة "أرامكو السعودية" بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد على صواب وعمق القرار الاستراتيجي، الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب، بل وفي مسيرة اقتصادنا الوطني عموماً.

وقالت الرئيس تنفيذي لشركة "الأهلي كابيتال" سارة السحيمي، إن النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات حيث إننا نرى مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة "أرامكو" السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها، كأكثر شركة ربحية في العالم، وكلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات.

وأضافت سارة السحيمي، أن مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن تدل على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي، وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

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الكلمات المفتاحية

شركات سامبا كابيتال أسهم أرامكو

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