فتح باب التقديم لنموذج المحاكاة لمجلس الوزراء بجامعة السويس

أعلن مجلس نموذج المحاكاة لمجلس الوزراء المصري فى نسخته الأولى بجامعة السويس اليوم، عن باب التقديم للطلاب الالكترونيا للانضمام إلى النموذج من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.



وقالت آية محمود، رئيس النموذج إن فكرة عمل النموذج تقوم على محاكاة أكبر الوزارات والهيئات التابعة لها في الدولة المصرية والتركيز علي دراسة النظام السياسي المصري وبناء الشخصية السياسية والإعلامية القادرة على البحث والقراءة والعمل التحليلي.



وأوضحت أن النموذج سيساهم فى توعية المشاركين بالقضايا والأحداث العالمية والإقليمية بطريقة غير تقليدية وصقل مهارات التحليل السياسي الصحيح، وإعداد الكوادر السياسية المطلوبة فى مختلف الوزارات وتقديم الطرق والأدوات المثلى من خلال مساعدة لجان متخصصة في النموذج.



وتابعت محمود ان النموذج سيقوم بعقد مجموعة من المحاضرات الخاصة ب "skills soft " بطريقه عمليه على شكل حلقات نقاشية، وتدريب الطلاب على المناظرات بحضور د. جمال سلامة عميد الكليه وعدد من الوزراء ونائبيهم.



وأضافت رئيس النموذج أنه من المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة التى تساعد الطلاب على الثقة بالنفس والقدرة علي الإرتجال، بالإضافة إلى التطبيق العملي لما يتم شرحه في المحاضرات الأكاديمية الخاصة بالنموذج.



