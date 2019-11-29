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يلا Kora مشاهدة مباراة الامارات والعراق بث مباشر رابط بلس Emirates vs Iraq رابط yallakora

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:31 م
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مشاهدة مباراة العراق والامارات
مشاهدة مباراة العراق والامارات
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يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي مساء اليوم 29 من نوفمبر حيث يلتقى كلا من المنتخبين اليوم Emirates vs Iraq، انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات من مباريات المجموعة الاولى في البطولة يلا شوت مباشر مباريات اليوم متابعة مستمرة يلا شوت مباشر.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق مع الإمارات بث مباشر حيث يستضيف ملعب خليفة الدولي مساء اليوم المباراة التى تجمع بين منتخبي يلاشوت مباشر مباريات اليوم فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي الجولة الاولى سوف تنطلق مباراة منتخب العراق مع منتخب الامارات اليوم مباشر فى توقيت الساعة 4:30 مساء فى القاهرة وهو توقيت الساعة 5:30 مساء بتوقيت فى السعودية يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

 

يلا شوت مباريات اليوم

 

يلا شوت مباريات اليوم مباشر فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى من البطولة.

 

يلا شوت فى نقل مباشر لايف بدون تقطيع فى لقاء تترقبه جماهير المنتخبين و كرة القدم العربية يلا شوت مباشر فى تغطية مباشرة وتحديث مستمر بدون تقطيع.

 

يرفع الفريقين شعار الفوز للوصول إلى النقطة السادسة التي قد تمنح تأشيرة التأهل المبكر إلى الدور نصف النهائي حيث انتصر منتخب العراق في مباراة الافتتاح على مستضيف البطولة وبطل أسيا منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد بينما حقق منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة على منتخب اليمن في مباراة كانت أشبه بنزهة سهلة.

 

مشاهدة مباراة العراق والإمارات اليوم الجمعة 29-11-2019 في كأس الخليج رقم 24


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الكلمات المفتاحية

اليمن الإمارات

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