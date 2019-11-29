رابط live مباشر مباراة العراق والامارات (خليجي 24) Gulf مشاهدة مباراة العراق والامارات Iraq كورة لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي مساء اليوم 29 من نوفمبر حيث يلتقى كلا من المنتخبين اليوم Emirates vs Iraq، انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات من مباريات المجموعة الاولى في البطولة يلا شوت مباشر مباريات اليوم متابعة مستمرة يلا شوت مباشر.

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