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رابط live مباشر مباراة العراق والامارات (خليجي 24) Gulf مشاهدة مباراة العراق والامارات Iraq كورة لايف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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العراق والامارات
العراق والامارات
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يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي مساء اليوم 29 من نوفمبر حيث يلتقى كلا من المنتخبين اليوم Emirates vs Iraq، انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات من مباريات المجموعة الاولى في البطولة يلا شوت مباشر مباريات اليوم متابعة مستمرة يلا شوت مباشر.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق مع الإمارات بث مباشر حيث يستضيف ملعب خليفة الدولي مساء اليوم المباراة التى تجمع بين منتخبي يلاشوت مباشر مباريات اليوم فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي الجولة الاولى سوف تنطلق مباراة منتخب العراق مع منتخب الامارات اليوم مباشر فى توقيت الساعة 4:30 مساء فى القاهرة وهو توقيت الساعة 5:30 مساء بتوقيت فى السعودية يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

 

يلا شوت مباريات اليوم

 

يلا شوت مباريات اليوم مباشر فى منافسات بطولة كأس الخليج العربي فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى من البطولة.

 

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