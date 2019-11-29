تداول فيديو مشاجرة بسلاح أبيض داخل حديقة حيوان الإسكندرية يرعب الجمهور.. والإدارة توضح



وقد أظهر الفيديو قيام أحد من الطرفين برفع سلاح أبيض وكلب وقيامه بمحاولة التعدي بالضرب على طرف أخر، وتواجد تجمعات كبيرة من الجمهور، في محاولة للفصل بينهم، دون حدوث تطور أكثر داخل المشاجرة.



الدكتور علاء الدمياطي مدير حديقة الحيوان علق لـ "الفجر" أن تلك الواقعة القديمة تعود لأكثر من 4 شهور، وهي وقعت بين مستغل تصوير ورئيس عمال الحديقة، وهو خلاف أدى إلى رفع مستغل التصوير ماسورة، قام بضرب رئيس العمال على رأسه، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى جمال عبد الناصر في الحال، وقد تسببت الواقعة في فتح رأس رئيس العمال.



وأضاف أنه تم استدعاء مديرية أمن الإسكندرية، وتم القبض على مستغل التصوير، لكن حدث تصالح في المحضر، إلا أن إدارة الحديقة قررت فسخ عقد مستغل التصوير إداريًا، وانه عند محاولته أكثر من مرة الدخول إلى الحديقة، لمزاولة عمل تصوير الجمهور، رفضت إدارة الحديقة دخوله، قام بمحاولة الضغط على الإدارة، بنشر فيديو المشاجرة داخل الحديقة.



وأتبع مدير الحديقة أن مستغل التصوير يكون عمله تصوير الجمهور مقابل أجر، يقوم بالتعاقد مع الإدارة المركزية لحدائق مقابل إيجار، وأنه يحق لإدارة فسخ التعاقد معهم، وأنه نظرًا لخطورة الواقعة تم فسخ التعاقد مع ذلك الشخص المذكور.



وحول تعليقات الجمهور بحدوث الشجار دون تدخل فوري من الأمن، علق"الدمياطي" أنه لا يوجد في حديقة الحيوان شركة أمن أو نقطة شرطة، وأن عمال الحديقة هم دائمًا ما ينظمون دخول وخروج الجمهور، ومنع المشاحنات، وأن حضور الأمن يكون وفق طلبه فقط.



تداول اليوم الجمعة رواد موقع"الفيس بوك" فيديو لمشاجرة بإستخدام شخص سلاح أبيض داخل حديقة حيوان الإسكندرية على الصفحات، وسط تفاعل وغضب من المتابعين بحدوث ذلك النوع من المشادات داخل حديقة جماهيرية، وتستقبل العديد من الأسر والأطفال يوميًا.