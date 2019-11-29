Advertisements
Advertisements
Advertisements

تداول فيديو مشاجرة بسلاح أبيض داخل حديقة حيوان الإسكندرية يرعب الجمهور.. والإدارة توضح

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
تداول اليوم الجمعة رواد موقع"الفيس بوك" فيديو لمشاجرة بإستخدام شخص سلاح أبيض داخل حديقة حيوان الإسكندرية على الصفحات، وسط تفاعل وغضب من المتابعين بحدوث ذلك النوع من المشادات داخل حديقة جماهيرية، وتستقبل العديد من الأسر والأطفال يوميًا.

وقد أظهر الفيديو قيام أحد من الطرفين برفع سلاح أبيض وكلب وقيامه بمحاولة التعدي بالضرب على طرف أخر، وتواجد تجمعات كبيرة من الجمهور، في محاولة للفصل بينهم، دون حدوث تطور أكثر داخل المشاجرة.

الدكتور علاء الدمياطي مدير حديقة الحيوان علق لـ "الفجر" أن تلك الواقعة القديمة تعود لأكثر من 4 شهور، وهي وقعت بين مستغل تصوير ورئيس عمال الحديقة، وهو خلاف أدى إلى رفع مستغل التصوير ماسورة، قام بضرب رئيس العمال على رأسه، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى جمال عبد الناصر في الحال، وقد تسببت الواقعة في فتح رأس رئيس العمال.

وأضاف أنه تم استدعاء مديرية أمن الإسكندرية، وتم القبض على مستغل التصوير، لكن حدث تصالح في المحضر، إلا أن إدارة الحديقة قررت فسخ عقد مستغل التصوير إداريًا، وانه عند محاولته أكثر من مرة الدخول إلى الحديقة، لمزاولة عمل تصوير الجمهور، رفضت إدارة الحديقة دخوله، قام بمحاولة الضغط على الإدارة، بنشر فيديو المشاجرة داخل الحديقة.

وأتبع مدير الحديقة أن مستغل التصوير يكون عمله تصوير الجمهور مقابل أجر، يقوم بالتعاقد مع الإدارة المركزية لحدائق مقابل إيجار، وأنه يحق لإدارة فسخ التعاقد معهم، وأنه نظرًا لخطورة الواقعة تم فسخ التعاقد مع ذلك الشخص المذكور.

وحول تعليقات الجمهور بحدوث الشجار دون تدخل فوري من الأمن، علق"الدمياطي" أنه لا يوجد في حديقة الحيوان شركة أمن أو نقطة شرطة، وأن عمال الحديقة هم دائمًا ما ينظمون دخول وخروج الجمهور، ومنع المشاحنات، وأن حضور الأمن يكون وفق طلبه فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سلاح ابيض اخبار

أخبار تهمك

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 13 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 17 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ يوم

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم برشلونة يعلن رحيله

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من يورجن كلوب حول إصابة نجم ليفربول

منذ ثلث ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 23 ساعة

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

02:30 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status