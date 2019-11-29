Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. 19 مرشحا على مقاعد النيابة العامة بانتخابات نادي القضاة   

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
طارق حافظ
Advertisements
رصدت بوابة الفجر أسماء المرشحين على مقاعد النيابة العامة في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح والتنازلات وإعلان الأسماء النهائية في الانتخابات.

حيث تقدم 19 مرشح على 5 مقاعد وهم، "مصطفى محمد عبد العال أحمد رئيس نيابة فئة ب، وحازم محمد محمود أبو سديرة محام عام، ومحمود محمد ميرغني صادق محام عام، ومحمد هاني عبد الجابر رئيس نيابة أ، وأحمد سيد جابر علي محام عام أول، وأسامة محمد فؤاد الصيرفي محام عام، ومحمد حسام الدين أحمد رفعت وكيل نيابة ممتازة، ومحمد أحمد عبود رئيس نيابة أ، وأحمد ناجي أحمد أبو شعيشع وكيل نيابة ممتازة".

كما ترشح أيضا، "محمد صلاح لطفي عطية إبراهيم وكيل النائب العام، ومحمد محمود فاروق محمود وكيل نيابة ممتازة، وأحمد فتحي حسن أبو شكر وكيل نيابة ممتازة، وأحمد حسين رشوان حسن الحمزاوي وكيل نيابة ممتازة، ومهند أمين إبراهيم إبراهيم فودة مساعد نيابة، ومحمد جميل حمدان رئيس نيابة أ، وباسم عبد الغني عبد العزيز وكيل النائب العام، ومحمد محمد إبراهيم قنصوة وكيل النائب العام، وإبراهيم سعيد محمود العيسوي وكيل النائب العام، ومصطفى محمد هاشم السيد وكيل نيابة ممتازة".

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كون

أخبار تهمك

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 23 ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يتحدث عن مواجهة ألافيس المعقدة ويوضح حقيقة رحيل نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 7 ساعات

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ يوم

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)

أرقام في انتخابات نادي القضاة.. 80 رجل وامرأة واحدة و4 قوائم مرشحين على 17 مقعدا

بعد غلق باب التنازلات.. تعرف على أسماء 5 مرشحين على مقعد رئيس نادي القضاة  

بعد غلق باب التنازلات.. أسماء 4 مرشحين على مقاعد المتقاعدين بانتخابات نادي القضاة 

تعرف على أسماء 27 مرشحا على مقاعد المستشارين بانتخابات نادي القضاة

بالأسماء.. 26 مرشحا على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم بانتخابات نادي القضاة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

02:30 م

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status