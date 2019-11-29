بالأسماء.. 19 مرشحا على مقاعد النيابة العامة بانتخابات نادي القضاة   

رصدت بوابة الفجر أسماء المرشحين على مقاعد النيابة العامة في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح والتنازلات وإعلان الأسماء النهائية في الانتخابات.



حيث تقدم 19 مرشح على 5 مقاعد وهم، "مصطفى محمد عبد العال أحمد رئيس نيابة فئة ب، وحازم محمد محمود أبو سديرة محام عام، ومحمود محمد ميرغني صادق محام عام، ومحمد هاني عبد الجابر رئيس نيابة أ، وأحمد سيد جابر علي محام عام أول، وأسامة محمد فؤاد الصيرفي محام عام، ومحمد حسام الدين أحمد رفعت وكيل نيابة ممتازة، ومحمد أحمد عبود رئيس نيابة أ، وأحمد ناجي أحمد أبو شعيشع وكيل نيابة ممتازة".



كما ترشح أيضا، "محمد صلاح لطفي عطية إبراهيم وكيل النائب العام، ومحمد محمود فاروق محمود وكيل نيابة ممتازة، وأحمد فتحي حسن أبو شكر وكيل نيابة ممتازة، وأحمد حسين رشوان حسن الحمزاوي وكيل نيابة ممتازة، ومهند أمين إبراهيم إبراهيم فودة مساعد نيابة، ومحمد جميل حمدان رئيس نيابة أ، وباسم عبد الغني عبد العزيز وكيل النائب العام، ومحمد محمد إبراهيم قنصوة وكيل النائب العام، وإبراهيم سعيد محمود العيسوي وكيل النائب العام، ومصطفى محمد هاشم السيد وكيل نيابة ممتازة".



وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.



وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.