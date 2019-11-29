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دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي فى مهمة صعبة أمام النجم وشبيبة القبائل يواجه فيتا كلوب والهلال على موعد مع بلاتنيوم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
محمد جمال
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تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بثلاث مباريات قوية ومنتظرة، بعد أبرزها مباراة النجم الساحلى التونسي والأهلي المصري والمقرر إقامتها على ملعب رادس بتونس.

شبيبة القبائل الجزائري يستضيف فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا
يستضيف شبيبة القبائل الجزائري نظيره فيتا كلوب الكونغولي على ملعب 1 نوفمبر بالجزائر فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.
ويقع فريق شبيبة القبائل الجزائري ضمن مجموعة تضم كل من فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

النجم الساحلي التونسي يستضيف الأهلي المصري
يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة قوية ومنتظرة من الجماهير العربية بين فريق النجم الساحلى التونسي والأهلي المصري لتونس، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني يستضيف بلاتنيوم الزيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا
يستضيف فريق الهلال السودانى نظيره بلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة الحكم باكاري جاساما، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي بجانب الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي ضمن المجموعة الأولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

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