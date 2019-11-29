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الإمارات والعراق.. لقاء الصعود بخليجي 24 مبخوت وقاسم يقودان المنتخبين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:22 م
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العراق والإمارات
العراق والإمارات
محمد جمال
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ينتظر عشاق كرة القدم العربية مباراة قوية اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر لقاء قوي يجمع بين منتخب الإمارات ومنتخب العراق، على ملعب خليفة بقطر ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجى 24، فى لقاء يسعي فيه المنتخبين لتجقيق نتيجة إيجابية من أجل ضمان الصعود للدور نصف نهائي من البطولة.

موعد مباراة الإمارات والعراق ببطولة خليجي 24 والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب خليفة لقاء منتخبي الإمارات والعراق فى تمام الساعة الرابعه ونصف عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD المفتوحة وقناة الكأس المفتوحة.

وحقق منتخب الإمارات الفوز خلال اللقاء الأول بالمجموعة الأولي على منتخب اليمن بثلاثية دون رد سجلهم النجم الإمارات على مبخوت، بينما منتخب العراق إستطاع الفوز على منظم البطولة منتخب قطر وفاز باللقاء الإفتتاحي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، سجل محمد قاسم هدفي منتخب العراق بينما سجل لقطر عبدالعزيز حاتم.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام منتخب العراق
حراسة المرمى : محمد الشامسي
خط الدفاع : محمد المنهالي، خليفة الحمادي، حمدان الكمالي، يوسف جابر
خط الوسط : طارق أحمد، عبدالله رمضان، بندر الأحبابي، مبارك الشامسي، سلمان
خط الهجوم : على مبخوت

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام منتخب الإمارات
حراسة المرمى : جلال هاشم
خط الدفاع : مصطفي جبر، الجبار، أحمد خلف، كاظم
خط الوسط : محمد قاسم، محمد رضا، بايش
خط الهجوم :شريف عبد الكاظم، مهند علي، حسن حمود

ترتيب المجموعة قبل مباراة الإمارات والعراق
الإمارات 3 نقاط
العراق 3 نقاط
قطر بلا نقاط
اليمن بلا نقاط
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الكلمات المفتاحية

كأس الخليج العربي اليمن العراق الإمارات

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