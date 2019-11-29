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إصابة شخص بعيار ناري عند منطقة جسر لندن

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:15 م
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وكالات
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أفادت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، بإصابة شخص بعيار ناري عند منطقة جسر لندن، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأغلقت الشرطة البريطانية موقع إطلاق النار عند جسر لندن.

وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم اطلاق الرصاص على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين فقتلته بالحال.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في برج لندن.

 فيما تحدثت تقارير إعلامية عن انتشار عناصر من قوات الأمن وسيارات إسعاف في الموقع.

ولم تذكر تفاصيل آخرى...
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لندن جسر لندن الشرطة البريطانية إطلاق نار إصابة

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