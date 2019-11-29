"من داخل العناية المركزة".. محمد فؤاد يتعرض لأزمة صحية (صور)

تعرض المطرب محمد فؤاد، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية، نُقل على إثرها إلى قسم الطوارئ بمستشفى "دار الحكمة"، ثم نُقل بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى، ولم تكشف التقارير الطبية عن سبب الأزمة الصحية التي تعرض لها حتى الآن.





أكدت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، أنه يخضع لعدد كم الفحوصات والتحاليل الطبية، حاليًا، وذلك من أجل كشف تفاصيل الأزمة التي مر بها.





يذكر أن المطرب محمد فؤاد قد تسربت كلمات أغنيته الجديدة "استحمليني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، والأغنية من ألبومه الجديد، ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الأيام القدمة، من خلال قناته الرسمية، عبر مواقع الفيديوهات "يوتيوب".