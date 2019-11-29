بالأسماء.. 26 مرشحا على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم بانتخابات نادي القضاة

رصدت بوابة الفجر أسماء المرشحين على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح والتنازلات وإعلان الأسماء النهائية في الانتخابات.



حيث تقدم 26 مرشح على 5مقاعد وهم، "أحمد عبد الراضي ثابت أحمد، ومحمود محمد علي أحمد زيدان، وعلاء عبد الحكيم حساني أحمد العش، وأحمد سمير محمود زين الدين (رؤساء محكمة أ)، ومحمد بهاء جمال الدين محمد (قاض)، وشادي السيد السيد محمد خليفة، وأحمد سمير عبدالمجيد أحمد مهابة (رؤساء محكمة أ)، وعلي مرضي علي محمد السيسي".



كما تقدم أيضا، "أحمد سلامة أحمد علي عفيفي، وأمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين (قاض)، ومحمود عابدين عمر عابدين (رئيس محكمة أ)، ومحمد رضا فؤاد عبد الفتاح ريه (قاض)، وكريم محمد سعد الزقرد (رئيس محكمة ب)، وجعفر حسين عبد الرحمن أحمد حجازي، ومصطفى سيد أحمد عاطف السمدوني، ومحمد عبد الفتاح أحمد أبو مسلم، ومحمد عزمي محمد نور أبوزيد، وهيثم سمير محمد محمود عقبي، ومحمد محمود منصور أحمد، ومحمد السيد أحمد عبد الصبور (قاض)، وحمدي معوض معوض عبد التواب، وأحمد عابد سعد حراجي، ومحمود محمد جميل محمد كامل، وصلاح الدين مجدي الشاهد، ومحمود أحمد يحي عبد المالك".



وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.



وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.