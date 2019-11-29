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محافظ الجيزة يقود حملة إشغالات على المقاهي والمحلات المخالفة بحي الوراق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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بوابة الفجر
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قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة على المقاهي والمحلات المخالفة بشارع العروبة بحي الوراق لتعديهم على خطوط التنظيم واستغلال الشارع لفرش الطاولات والكراسي بنهر الطريق مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحركة سير مشاة المواطنين.

وأكد، على رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع حي الوراق لمواصلة الحملات علي مدار اليوم على مستوى إحياء الوراق وشمال وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة، إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام مشددًا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وأثناء الجولة قام المحافظ بالتحفظ على سيارة كارو لقيامها بإلقاء مخلفات القمامة بشارع الاقصر، موجهًا رئيس حي شمال باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها والتصدي بكل حزم للفريزة بالتنسيق مع هيئة للنظافة، موكدا على رفع تجمعات مخلفات القمامة وتوقيع غرامات مشددة على شركات النظافة المتقاعسة.

كما شدد راشد على توقيع الحجز الإداري علي الشركات التي تقوم بتشويه الجدران بلصق الاعلانات والدعاية عليها لما تسببه من اساءة وتشويه للمظهر الحضاري إضافة إلى رفع كافة السيارات المتهالكة ومركبات التوتوك المتروكة بالشوارع.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولة تفقدية لمتابعة حالة النظافة والاشغالات باحياء الوراق وشمال الجيزة رافقه اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ شفيق جلال واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق والأستاذ أسامة السقعان رئيس حي شمال.
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