"سعفان" يصدر قرارات نقل وندب وتكليف لـ 17 قيادة بـ"القوى العاملة"

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 17 قرارًا بنقل وندب وتكليف، لكل من خالد أبو بكر علي مدير مديرية القوي العاملة بالغربية، لشغل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة، وفتحي دسوقي من مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، لمدير مديرية القوي العاملة بالغربية، محمد طلعت عبد النبي، مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة، لمدير مديرية القوي العاملة ببني سويف، وصابر عبد الرحمن علي كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون المالية بالديوان، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وأمال لبيب السعيد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، للقيام بعمل رئس الإدارة المركزية للموارد البشرية.



كما شملت القرارات عرفان علي شافعي قائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم، ووليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، والسيد محمد عبد الرحمن قائم بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأحمد نظمي مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، وهلال مأمون باحث أول بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، للقيام بعمل مدير عام الإدارة.



وامتدت القرارات لتشمل أحمد علي أحمد باحث أول بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، للقيام بعمل وكيل مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وأحمد محمد حسين كبير باحثين بالديوان، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ التكليفات، وصبحي جرجس ملك مدير إدارة علاقات العمل بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، للقيام بعمل وكيل المديرية، وأحمد عبد الهادي مدير مكتب تفتيش عمل العاشر من رمضان، للقيام بعمل وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، مدحت عصام الدين أحمد الغمراوي، قائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، للقيام بعمل مدير القوى العاملة بالشرقية.



كما شملت القرارات محمد طه صالح قائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، للقيام بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، وإيمان عبد الغني جابر قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.



