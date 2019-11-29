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"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
زينب إمام
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انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، هاشتاج "عايشين في مصر أزاي" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وأصبح الأوسع تداولًا وسط رواد السوشيال ميديا، استخدمه البعض في نشر إنجازات مصر.


قال محمد خطاب، إن الأوضاع في مصر تغيرت عن ذي قبل، إذ أنه كان يقطن في العشوائيات أما الآن فأصبح يسكن في مساكن أدمية متطورة، كما أنه أصبح مطمئن على مستقبل أولاده بعد أن أصبحوا يدرسون في مدارس تعطيهم فرصة لحياة أمنه، كما أنهم ستشملهم منظومة التأمين الطبي الشامل والتأمين الاجتماعي.

أضاف خطاب أنه أصبح يعيش أمنًا على حياته، ماله، أطفاله، في ظل تأمين قوات الجيش، والشرطة المستمرين للبلاد، داعيًا الأجانب لزيارة مصر، معلقًا "مش مستني معونة من حد ولا علاج من الهلال الأحمر".

فيما أوضح أحمد علي، أنه أصبح يري إنجازات مصر جليه أمام الجميع، قائلًا أن كل يوم لدي مصر مشروعات عدة وكذلك إنجازات في كافة المجالات، موضحًا أن أذكي طفلة في العالم نور وليد، مصرية، بما يسوق للسياحة العلمية في مصر.

فيما قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان في الماضي كان يقف طابورًا طويلًا ليحصل على بنزين لسيارته، أما الآن فبات لا يستغرق إلا دقائق لإنهاء هذه المهمة.

"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية
"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية
"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية
"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية
"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية
"عايشين في مصر إزاي".. كيف يساهم "تويتر" في الترويج للسياحة المصرية
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الكلمات المفتاحية

هاشتاج مصر عايشين في مصر أزاي تويتر السياحة في مصر

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