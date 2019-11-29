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عاجل.. إبراهيموفيتش يكشف عن وجهته القادمة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:01 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
حسام مجدي
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ألمح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق عن وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


رحيل إبراهيموفيتش عن لوس أنجلوس

وكان إبراهيموفيتش قد رحل منذ فترة عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي مؤكدا على رغبته في خوض تجربة جديدة والعودة إلى أوروبا مرة أخرى.


زلاتان يلمح إلى رغبته في الانضمام إلى ميلان

وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "ميلانو ليست مدينتي الثانية بل هي موطني الثاني، لدي ذكريات كثيرة رائعة في ميلان كما يسكن فيها أشخاص لدي ثقة كبيرة فيهم".


وتابع زلاتان: "إيطاليا نفسها هي بيتي الثاني فأنا أحب الإيطاليين وعبقريتهم وقلبي لم يغادر بلادكم أبدا".


ميلان يظهر رغبة في ضم زلاتان

وكان نادي ميلان الإيطالي قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع إبراهيموفيتش خلال فترة انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.


كما يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إبراهيموفيتش في يناير القادم أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد.


مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة خلال هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي حتى رحيله عن النادي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف.


ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركزالثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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