"الإسكان الاجتماعى" يعلن آليات مشاركة المطورين العقاريين في مشروعات الصندوق

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مُقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، باعتباره أحد المشروعات القومية، على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لإتاحة وحدات سكنية وفقاً للمتاح والمتوفر لدى الصندوق، سواءً لأسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، أو المواطنين مصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ممن لم يسبق لهم الحصول على أى وحدة سكنية، وذلك بسعر التكلفة الفعلية مضافاً إليها نسبة 5 % مصروفات إدارية، وبخلاف قيمة الـ5 % وديعة الصيانة.









وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على قيام المواطنين السابق تقدمهم للحجز ضمن محور النقابات الأعلى دخلاً ومحور ذوى الدخل الأعلى، وطبقاً للشروط التى تم التقدم عليها، باستكمال سداد مقدم الحجز إلى 20 % من ثمن الوحدة السكنية بالإضاقة إلى قيمة الـ5 % من ثمن الوحدة السكنية كوديعة للصيانة نقداً، ثم سداد الجزء المتبقى من ثمن الوحدة السكنية مباشرة للصندوق على دفعات ربع سنوية على فترة سداد 5 سنوات بدون فوائد، أو تمويلهم بنظام التمويل العقارى المدعوم ضمن بروتوكول وزارة المالية بفائدة 8% وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى المصرى التى إنتهت فى يناير 2019، وعدم تمكنهم من استكمال إجراءاتهم قبل ذلك التاريخ لعدم جاهزية الوحدات السكنية للتسليم، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.





وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق مجلس إدارة الصندوق على تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بالمشروع بالشروط الآتية (تقديم إقرار كتابى من الطرفين بالموافقة على التبديل المطلوب - ضرورة أن يكون التبديل المطلوب بين طرفين من الحاجزين فى نفس الإعلان - موافقة البنوك الممولة للطرفين على تعديل العقود).





كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع إنشاء 118 عمارة (2746 وحدة - 3 غرف وصالة + 86 وحدة غرفتين وصالة) بمدينة الدكتور أحمد زويل بنطاق حى عتاقة بمحافظة السويس، وكذلك تنفيذ مباني الخدمات التجارية (2 حضانة + مخبز) الخاصة بهذا المشروع.



