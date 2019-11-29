الرئيس المجري يرافق أسرته في زيارة الأهرامات وسقارة

استقبلت صباح اليوم الجمعه منطقتي آثار الهرم وسقارة السيد بانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له.





وقال أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة في منطقة أهرامات الجيزة استغرقت قرابة الثلاث ساعات شملت الهرم الأكبر من الداخل ومتحف مركب خوفو وتمثال ابو الهول ومنطقة البانوراما. وقد ابدى رئيس جمهورية المجر إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم متسائلاً عن عدد العمال الذين قاموا ببناءه و عدد الأحجار التي تم استخدامها فيه وكيفية نحت التابوت الجرانيتي الخاص بالملك خوفو و الموجود بحجرة الدفن الخاصة به.





ثم توجهت الزيارة الى متحف مركب خوفو، وقام محي الدين بشرح طريقة تجميع المركب ومراحل ترميمها كما ابدى الرئيس الضيف انبهاره بضخامة تمثال ابو الهول وطريقة نحته، وشغفه لمعرفة تاريخ هذا التمثال، وهو ما قام محي الدين بالاجابة عنه وعن مراحل الترميم التي تمت به ومشروع تخفيض منسوب المياة الجوفيه أسفله.





وأشار محي الدين، إلى أن الرئيس قد حرص على زيارة كل المزارات الأثرية بالمنطقة نظراً لحبه الشديد للحضارة المصرية كما تم التقاط الصور التذكارية في مختلف المناطق وكذلك منطقة البانورما.





ومن جانبه قال صبري فرح مدير عام آثار سقارة، إن زيارة الرئيس الضيف وحرمه وابنته والوفد المرافق لهم تضمنت ايضا منطقة سقارة الاثرية حيث زاروا الهرم المدرج ومقبرة ايدوت ومقبره مِحو ومتحف ايمحتب بسقارة.



