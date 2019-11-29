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عادل عبدالمهدي: سأتقدم باستقالتي إلى البرلمان العراقي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الجمعة، أنه سيتقدم باستقالته إلى مجلس النواب «البرلمان» حقنا للدماء.

وأضاف عبدالمهدي في بيان "بالنظر إلى الظروف والعجز الواضح فالبرلمان مدعو لإعادة النظر في خياراته".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف.

وجاء نص بيان الاستقالة حسب «العربية» كالتالي:

" استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكره، أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وأضاف البيان، " استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عادل المهدى حقنا للدماء البرلمان العراقي استقالة

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