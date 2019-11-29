غرفة مواد البناء: مصر تشهد إعجازا في تطوير صناعة الرخام

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء والصناعات التعدينية، إن قطاع الرخام في مصر شهد حالة من الإعجاز، حيث أقيمت عدة مجمعات صناعية في الجلالة، وغيرها من المناطق.





وأشار "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تطور منطقة شق الثعبان بشكل كبير، معتبرا أن حركة التطوير التي قامت بها مصر في هذا المجال ستكون إضافة كبيرة لقطاع الرخام في مصر.



