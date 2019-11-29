Advertisements
نشرة حوداث "الفجر": تشريح جثة السيدة المذبوحة بالمقطم.. وحل لغز وفاة أفريقي
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:46 م
Advertisements
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
"150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص (مقيمين بالبحيرة – اثنين متواجدين خارج البلاد) بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة، وللتفاصيل اضغط هنا.
"150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص (مقيمين بالبحيرة – اثنين متواجدين خارج البلاد) بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة، وللتفاصيل اضغط هنا.
"تجارة عملة وإيصالات أمانة".. حل لغز سقوط أفريقي من الرابع بالقليوبية
تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار كائن بدائرة القسم ووفاته، وبالانتقال تبين وجود جثة لشخص مجهول سقط من شرفة شقة مستأجرة بذات العقار لـ مقاول - مقيم بذات الناحية، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز دشنا بقنا، وللتفاصيل اضغط هنا.
خلال 24 ساعة.. ضبط 204 قطع أسلحة نارية بحوزة 186 متهما
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وللتفاصيل اضغط هنا.
"أسفر عن حالة وفاة".. الاستعلام عن مصابين حريق شقة المعصرة
أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بينهم 3 أطفال وجدهم في حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان وأصاب أسرة كاملة ووفاة طفلة، وللتفاصيل اضغط هنا.
تشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة بالمقطم
كلفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة سكنية بحى الاسمرات فى منطقة المقطم، وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وأسبابها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وللتفاصيل اضغط هنا.
النيابة تأمر بحبس 3 متهمين خطفوا طفلا بمنشأة القناطر مقابل فدية
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخطفهم لطفل يدعى "بولا" البالغ من العمر 11 عامًا طالب بالصف الرابع، وذلك مقابل فدية 50 ألف جنية لاطلاق سراحه، وللتفاصيل اضغط هنا.
تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار كائن بدائرة القسم ووفاته، وبالانتقال تبين وجود جثة لشخص مجهول سقط من شرفة شقة مستأجرة بذات العقار لـ مقاول - مقيم بذات الناحية، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز دشنا بقنا، وللتفاصيل اضغط هنا.
خلال 24 ساعة.. ضبط 204 قطع أسلحة نارية بحوزة 186 متهما
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وللتفاصيل اضغط هنا.
"أسفر عن حالة وفاة".. الاستعلام عن مصابين حريق شقة المعصرة
أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بينهم 3 أطفال وجدهم في حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان وأصاب أسرة كاملة ووفاة طفلة، وللتفاصيل اضغط هنا.
تشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة بالمقطم
كلفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة سكنية بحى الاسمرات فى منطقة المقطم، وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وأسبابها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وللتفاصيل اضغط هنا.
النيابة تأمر بحبس 3 متهمين خطفوا طفلا بمنشأة القناطر مقابل فدية
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لخطفهم لطفل يدعى "بولا" البالغ من العمر 11 عامًا طالب بالصف الرابع، وذلك مقابل فدية 50 ألف جنية لاطلاق سراحه، وللتفاصيل اضغط هنا.
Advertisements